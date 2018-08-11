 
مباشر
عاجل
أردوغان: من يواجه تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمنا باهظا!

السجن 42 عاما لقاتل مهووس في كولورادو الأمريكية

أخبار العالم

السجن 42 عاما لقاتل مهووس في كولورادو الأمريكيةصورة من فيلم "الشيء" (2017)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmxq

أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن لمدة 42 عاما بحق مواطن قام عام 2017 بقتل الضحية مرتديا زي مهرج.

وقتل كريستيان غولزو (37 عاما) رجلا قرب مقهى في مدينة دنفر، مركز ولاية كولورادو، في مايو 2017، مرتديا زي مهرج  وقفازا مزودا بنصال حادة طولها نحو ثماني سنتمترات كما في سلسلة أفلام الرعب الأمريكية فريدي كروغر.

وأقر المدان أثناء المحاكمة بذنبه، موضحا أن الضحية كان قد سرق دراجته ووجه إليه تهديدات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أصدقاء المدان قولهم إنه شوهد غير مرة في شوارع المدينة مرتديا أزياء شخصيات وهمية من قصص الكوميكس.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دبابات جيوش روسيا والصين وكازاخستان وبيلاروسيا تتنافس في نهائي الألعاب العسكرية الدولية