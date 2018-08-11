السجن 42 عاما لقاتل مهووس في كولورادو الأمريكية

أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن لمدة 42 عاما بحق مواطن قام عام 2017 بقتل الضحية مرتديا زي مهرج.

وقتل كريستيان غولزو (37 عاما) رجلا قرب مقهى في مدينة دنفر، مركز ولاية كولورادو، في مايو 2017، مرتديا زي مهرج وقفازا مزودا بنصال حادة طولها نحو ثماني سنتمترات كما في سلسلة أفلام الرعب الأمريكية فريدي كروغر.

وأقر المدان أثناء المحاكمة بذنبه، موضحا أن الضحية كان قد سرق دراجته ووجه إليه تهديدات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أصدقاء المدان قولهم إنه شوهد غير مرة في شوارع المدينة مرتديا أزياء شخصيات وهمية من قصص الكوميكس.

المصدر: وكالات