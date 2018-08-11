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أردوغان: واشنطن فضلت القس برانسون على تركيا حليفتها الاستراتيجية في الناتو

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أردوغان: واشنطن فضلت القس برانسون على تركيا حليفتها الاستراتيجية في الناتو
Reuters Umit Bektas
أنقرة، تركيا، أرشيف
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته الموجهة للأتراك لبيع الدولارات واليورو لدعم العملة الوطنية التي تشهد حاليا انخفاضا سريعا بسبب تدهور العلاقات التركية الأمريكية.

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وفي خطاب ألقاه اليوم السبت أمام أنصاره بمدينة أونيه الواقعة شمال شرقي تركيا، عبر أردوغان عن أسفه من أن الولايات المتحدة فضلت قسها أندرو برانسون، المحتجز منذ عام 2016 في تركيا بتهمة التورط بالإرهاب، على أنقرة التي هي حليفها الاستراتيجي في حلف الناتو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب في وقت سابق بإطلاق سراح القس الأمريكي، الأمر الذي يعد مصيره أكبر خلاف بين واشنطن وأنقرة حاليا.

المصدر: رويترز

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