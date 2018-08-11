رسالة إلى ترامب من الفضاء تثير ذعرا في نيوجيرسي

تعاملت الشرطة الأمريكية بحذر مع طرد سقط من السماء في ضواحي نيوجيرسي، وكان فيه رسالة غريبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على بعد عدة كيلومترات فقط عن نادي غولف يملكه ترامب.

وأكدت الشرطة أن صوتا غريبا كان يصدر عن الطرد الذي هبط بمظلة على الأرض، وفيه رسالة خطية كتب فيها: "هذه ليست قنبلة بل جهاز خاص بأبحاث الغلاف الجوي تابع لـ"ناسا" (وكالة الفضاء الأمريكية)، وإذا هبط بالقرب من مكان الرئيس فتتمنى "ناسا" له لعبة غولف ممتعة".

وأفادت وسائل إعلام بأن الطرد أثار حالة من الذعر لدى المواطنين الذين عثروا عليه، إذ رجحوا أنه قد يحوي قنبلة، عكس ما جاء في الرسالة، ما أجبر الشرطة على التدخل.

لكن سرعان ما تبين أن الطرد يحوي في الواقع جهازا علميا، وكشفت "ناسا" عن أن الشخص الذي كتب الرسالة هو طالب عمل في الوكالة طيلة العطلة الصيفيةن وكان على علم مسبقا بالمكان المحتمل لسقوط هذا الجهاز على الأراضي الأمريكية.

وأكدت الشرطة المحلية أن الوكالة قدّمت اعتذارها عن الحادث، وقد تم طرد الطالب من الوكالة.

المصدر: إندبندنت