قتيل وجريح في انفجار بمصنع عسكري بمدينة سالزبوري البريطانية

نقلت صحيفة "صن"، عن بيان للشرطة البريطانية، أن انفجارا وقع في مصنع للمعدات العسكرية في مدينة سالزبوري، أدى إلى سقوط قتيل واحد، وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

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ونقلت الصحيفة عن ممثل لشرطة ويلتشير قوله: "إن الحريق الناجم عن الانفجار تم إخماده، ويعمل مركز الإسعافات الأولية بمكان الحادث.. في حين قتل شخص ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة".

وقالت التقارير إن السلطات بدأت تحقيقا في سبب الحادث الذي تمت السيطرة عليه، ولا يشكل خطرا على حياة الناس في المنطقة.

وشركة "تشيمرينج كاونترميجرز"، التي وقع في مصنعها الانفجار، منتجات لحماية السفن والطائرات الحربية، بما في ذلك أنظمة رادار للقوات المسلحة البريطانية.

يشار إلى أن مبنى المصنع يبعد ثلاثة أميال فقط عن المختبر الكيميائي البريطاني "بورتون داون".

وتشهد مدينة سالزبوري في الآونة الأخيرة أحداثا غامضة تخفي السلطات البريطانية حقيقتها، وتلجأ لتوجيه الاتهامات لدول وحكومات أجنبية وتحميلها ما يحدث في هذه المدينة، إذ حمّلت روسيا مسؤولية تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية العسكرية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في هذه المدينة في مارس الماضي، دون تقديم أي دليل أو إثبات، كما تحفظت على حادث تسمم شخصين بغازات سامة بعد ذلك في هذه المدينة بالذات، ولم تنشر أي تفاصيل مهمة تكشف سر هذا الأمر.

المصدر: نوفوستي