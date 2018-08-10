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الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعي من الولايات المتحدة وأوروبا

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الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعي من الولايات المتحدة وأوروبا
Reuters / Leonhard Foeger
الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعي من الولايات المتحدة وأوروبا
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قالت التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح من 23.1 بالمئة إلى 75.5 بالمئة على المطاط الصناعي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة بدءا من 20 أغسطس.

وقالت الوزارة يوم الجمعة، إن الرسوم البالغة 75.5 بالمئة ستطبق على المطاط الأمريكي الذي تنتجه "إكسون موبيل" وشركات أمريكية أخرى.

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وتواجه "أرلانكسيو بلجيكا" رسوم استيراد قدرها 27.4 بالمئة بينما تواجه "إكسون موبيل كيميكال" وشركات أخرى في الاتحاد الأوروبي 71.9 بالمئة.

كما فرضت رسوما تبلغ 23.1 بالمئة على "أرلانكسيو سنغافورة" و45.2 بالمئة على شركات أخرى من سنغافورة أيضا.

وقالت متحدثة باسم "أرلانكسيو"، وهي مشروع مشترك مناصفة بين "أرامكو" السعودية و"لانكسيس" الألمانية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة تواصل العمل مع وزارة التجارة بهذا الخصوص.

وكانت أرامكو قالت الأربعاء إنها تعتزم الاستحواذ على حصة "لانكسيس" البالغة 50 بالمئة في "أرلانكسيو".

تجدر الإشارة إلى أن الصين فرضت من قبل رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على المطاط الصناعي من تلك الدول في شهر أبريل.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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