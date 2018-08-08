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واشنطن تفرض رسوما جديدة على بضائع صينية بـ16 مليار دولار

مال وأعمال

واشنطن تفرض رسوما جديدة على بضائع صينية بـ16 مليار دولار
RT
الصين والولايات المتحدة
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أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من 23 أغسطس 2018 رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي إن ذلك يأتي ردا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين".

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الرسوم ستشمل نحو 279 منتجا صينيا، وذلك ردا على الممارسات التجارية غير العادلة للصين وبينها سرقة التكنولوجيا وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

من جهتها حذرت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق بأن بكين جاهزة لإقرار تدابير جوابية مضادة للممارسات الأمريكية.

يذكر أن واشنطن قد فرضت الرسوم منذ 6 يوليو على بضائع صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار، ومن تاريخ 23 أغسطس ستستهدف هذه الرسوم منتجات إضافية بقيمة 16 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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