بنس: حان الوقت لإنشاء قوة فضائية أمريكية والاستعداد لساحة المعركة المقبلة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الولايات المتحدة ستنشئ "قوة فضائية" سبق أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإنشائها، لتضمن الولايات المتحدة من خلالها أنها "تسيطر على الفضاء".

وقال بنس في كلمة أمام عسكريين في البنتاغون: "حان الوقت لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء".

وأوضح أن التحضيرات جارية على قدم وساق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلّحة، إلى جانب القوات البريّة والقوات الجوية والقوات البحرية ومشاة البحرية (المارينز) وخفر السواحل، وذلك بناء على أمر أصدره الرئيس ترامب في مايو الماضي، مضيفا أن العملية ستتم على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول 2020.

وطلب بنس من الكونغرس الموافقة على موازنة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة.

من جانبه كتب ترامب تعليقا على صفحته في "تويتر" قال فيه: "قوة فضاء بلا حدود".

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2018 г.

وقد طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس في مايو الموافقة على إنشاء قوة فضائية تكون الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية.

وقال ترامب: "من أجل الدفاع عن أمريكا، لا يكفي مجرّد وجود في الفضاء، علينا أن نسيطر على الفضاء".

المصدر: وكالات