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غرق 9 مهاجرين على السواحل التركية

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غرق 9 مهاجرين على السواحل التركية
Reuters Yannis Behrakis
بحر إيجه، أرشيف
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قتل 9 مهاجرين جراء حادث انقلاب وغرق قارب في بحر إيجة، في منطقة كوساداسي بولاية أيدين غرب تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن القتلى هم 7 أطفال وامرأتان. ووصلت إلى مكان الحاث زوارق لخفر السواحل التركية، التي نجحت في إنقاذ 4 أشخاص.

وقال الناجون إن القارب كان يقل 13 مهاجرا، حاولوا الوصول إلى اليونان.

المصدر: نوفوستي

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