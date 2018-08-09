// 26.06.2018 по тикету 15478
غرق 9 مهاجرين على السواحل التركية
Reuters Yannis Behrakis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmmh
قتل 9 مهاجرين جراء حادث انقلاب وغرق قارب في بحر إيجة، في منطقة كوساداسي بولاية أيدين غرب تركيا.
وأفادت وكالة الأناضول، بأن القتلى هم 7 أطفال وامرأتان. ووصلت إلى مكان الحاث زوارق لخفر السواحل التركية، التي نجحت في إنقاذ 4 أشخاص.
وقال الناجون إن القارب كان يقل 13 مهاجرا، حاولوا الوصول إلى اليونان.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)