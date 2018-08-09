جنرال أمريكي رفيع: قاسم سليماني عدواني!

وصف الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بأنه "ذو طبيعة عدوانية".

وأفادت شبكة "CNN" بأن فوتيل قال في تصريحات أدلى بها في البنتاغون إن سليماني "ذو طبيعة عدائية، وحيثما نرى نشاطات إيرانية نرى قاسم سليماني، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، هو هناك، وفيلق القدس الذي يقوده هو التهديد الأساسي وراء نشاطات زعزعة الاستقرار".

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وبشأن التهديدات الأخيرة التي أطلقتها إيران وتلميحها بإغلاق مضيق هرمز، أكد قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، استعداد الجيش الأمريكي للمحافظة على حرية الملاحة في المضيق الذي يعد وفقا إدارة الطاقة الأمريكية "أهم نقطة عبور للنفط بالعالم"، ويمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط في العالم.

وعلّق الجنرال جوزيف فوتيل على التدريبات البحرية الأخيرة التي أجرتها إيران قائلا بهذا الخصوص "من الواضح لنا أنهم يحاولون تبيان أن لديهم قدرات، في الوقت الذي تضيق العقوبات الأمريكية الخناق عليهم أكثر فأكثر".

المصدر: CNN