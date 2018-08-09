كيف سترد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة؟!

أكد الساسة الروس، أن بلادهم يمكن أن ترد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بعقوبات جوابية موجعة لواشنطن، تشمل وقف تصدير محركات صواريخ روسية، وأن لدى موسكو خيارات كثيرة للرد.

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وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) سيرغي ريابوخين: "إذا قررت روسيا الرد على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، فقد يشمل ردها على وجه الخصوص، فرض قيود على تسليم محركات الصواريخ من طراز RD-180 للولايات المتحدة.

وأكد ريابوخين: "لدينا ما نرد به عليهم، إذا اتخذ الرئيس مثل هذا القرار، وكانت هناك إرادة سياسية للرد. ويمكن أن تؤثر إجراءاتنا الجوابية على مجالات حساسة مثل المبتكرات الفريدة التي يستوردونها منا".

ووفقا له، في حال اتخاذ موسكو تدابير انتقامية، فإنها ستشمل وقف توريد محركات الصواريخ RD-180 الروسية إلى الولايات المتحدة، والتي هي أيضا ذات استخدام مزدوج، لأنها تستخدم ليس فقط في المجالات المدنية، ولكن أيضا في الأقمار الصناعية العسكرية.

ووقعت موسكو وواشنطن عام 1997، على اتفاق بقيمة مليار دولار على توريد 101 محرك صواريخ روسية من طراز RD-180، ولكن الكونغرس فرض حظرا على استخدامها بعد عام 2019، واضطر بعد ذلك لإلغاء هذا الحظر، عندما اتضح أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنتاج مثل هذه المحركات في غضون السنوات الثلاث المقبلة. مباشرة بعد ذلك، طلب اتحاد شركات ULA الأمريكية 20 محركا إضافيا من طراز RD-180 من NPO Energomash الروسية التي تصّنع هذه المحركات بناء على طلب من البنتاغون. ويتم تشغيل محركات RD-180 الروسية في المرحلة الأولى من عمليات إطلاق صواريخ أطلس 5 الأمريكية.

وأفيد وفي وقت سابق، بأن تحالف إطلاق الصواريخ في الولايات المتحدة، سيواصل على الأرجح استخدام محركات روسية الصنع مؤقتا حتى 2024 أو 2025 ، أو حتى عام 2028.

من جهته، أكد رئيس لجنة لشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن لدى روسيا القدرة على اتخاذ رد مناسب وموجع على العقوبات الأمريكية الجديدة،

وقال: "بالنسبة لرد الفعل المحتمل لروسيا، هذا تقليديا من صلاحيات السلطة التنفيذية، أنا واثق من أنه مع هذا التطور في الأحداث سنتخذ إجراءات انتقامية كافية، يلعب فيها المشرعون دورا هاما، من خلال اعتماد قانون (العقوبات العكسية) في الربيع".

وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بذريعة استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية لتسميم العميل المزدوج سرغي سكريبال وابنته يوليا. ووفقا لمصادر قناة "أن بي سي" التلفزيونية فإن الحزمة الأولى من العقوبات تشمل فرض حظر كامل على صادرات الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والحزمة الثانية قد تشمل تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية لشركة "أيروفلوت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوقف التام تقريبا لصادرات الولايات المتحدة.

وأصدر مجلس الدوما الروسي في 22 مايو قانونا "حول الإجراءات المضادة على أعمال غير ودية من الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى". ووافق مجلس الاتحاد في اجتماع عقد في 30 مايو على هذا القانون، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي