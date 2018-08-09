تعيين مفوضة سامية جديدة لحقوق الإنسان مكان زيد بن رعد الحسين

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه، على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

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وأبلغ غوتيريش خياره هذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يجب أن تصوت للمصادقة على هذا التعيين، حسبما ذكر بيان للمتحدث باسم المنظمة الدولية اليوم الخميس.

وتأكد رحيل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين من منصبه رسميا منذ ديسمبر 2017.

المصدر: أ ف ب