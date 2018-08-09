رئيس جنوب السودان يصدر عفوا عن زعيم المتمردين

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية، ومن بينهم زعيم المتمردين، ريك مشار، وذلك بعد أيام من توقيعه اتفاق سلام مع مشار.

وذكر التلفزيون الرسمي، في وقت متأخر يوم الأربعاء، أنه صدر مرسوم جمهوري يمنح عفوا عاما عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ريك مشار تيني، وآخرين من الجماعات المسلحة، التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان منذ عام 2013 وحتى الآونة الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار على اتفاق سلام وتقاسم للسلطة.

المصدر: رويترز