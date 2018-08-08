خامنئي حول العقوبات: إيران لا تخشى شيئا

قال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد ما يثير قلق طهران، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على بلاده هذا الأسبوع.

ونشر موقع خامنئي قوله: "لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء".

ونقل الموقع عن خامنئي قوله في تعليقات جاءت فيما يبدو بعد يوم من بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة: "يمكنهم أن يطمئنوا. لا شك في ذلك".

وفي إطار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.

وأضاف: " إذا أراد الأمريكيون الإصرار على هذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرونه".

ودفعت العقوبات التي فرضتها واشنطن البنوك والكثير من الشركات في العالم إلى خفض تعاملاتها مع إيران بالفعل. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الشركات التي تتعامل مع إيران، وتعهد بمنعها من التعامل مع الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إنهم يستهدفون الضغط على الدول للتوقف عن شراء النفط الإيراني في محاولة لإجبار طهران على وقف برنامجيها النووي والصاروخي وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

المصدر: "رويترز"