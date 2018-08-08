السلطات الأمريكية تعتقل عضوا في الكونغرس

اعتقلت السلطات الأمريكية العضو في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري كريس كولينز بتهمة سوء استغلال معلومات سرية.

وأفادت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية، بأن الاتهامات الموجهة للنائب تتعلق بعمله في مجلس إدارة شركة Innate Immunotherapeutics للتقنيات الحيوية.

ويتهم العضو في الكونغرس بأنه قدم معلومات سرية حول أوضاع الشركة لأفراد أسرته في يونيو عام 2017. وبناء على تلك المعلومات قام ابن المشرع كاميرون كولينز وأشخاص آخرون، بينهم والد خطيبته ستيفن زارسكي بتعاملات مع أسهم الشركة.

كما سمحت المعلومات التي تلقوها بطريقة غير شرعية بتفادي خسائر تقدر بـ 768 ألف دولار.

يشار إلى أن كريس كولينز يمثل الدائرة الانتخابية الـ 27 في ولاية نيويورك، ومن أوائل أعضاء مجلس النواب الذي أيدوا دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016.

المصدر: سي أن بي سي