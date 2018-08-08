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سبعيني يقتل سبعينية وينتحر داخل مستشفى في نيويورك

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سبعيني يقتل سبعينية وينتحر داخل مستشفى في نيويورك
Reuters Daniel Becerril
(صورة أرشيفية)
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قتلت رجل مسلح ممرضة إثر اقتحامه مركز "ويستشستر" الطبي "Westchester Medical Center" في ضواحي مدينة نيويورك ثم انتحر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مدير شرطة ويستشستر توماس غليسون، قوله: "الأمر يشبه وجود علاقة عائلية بين القتيلة والقاتل المنتحر، وتبدو الحالة قتل وانتحار".

وذكر أن القاتل وضحيته يبلغان من العمر أكثر من 70 سنة، موضحا أن المأساة وقعت داخل جناح في الطابق الرابع من المستشفى، ووجد ضباط الشرطة لدى وصولهم إلى مكان الحادث جثة امرأة ورجل، ومسدس من عيار 38.

ويتسع مركز "ويستشستر" الطبي لـ 895 سريرا، ويعالج 120 ألف مريض سنويا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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