ألمانيا تعلن الاتفاق مع إسبانيا على قضية ترحيل المهاجرين

اتفقت ألمانيا وإسبانيا على إعادة برلين المهاجرين اللاشرعيين إلى إسبانيا إذا تبيّن أنهم قدموا منها، وذلك بعد توقيفهم على الحدود وخلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، إليونور بيترمان من برلين عن إتمام المفاوضات مع أسبانيا حول ذلك، حيث يتعلق الاتفاق بإعادة المهاجرين الذين تم توقيفهم عند الحدود الألمانية وتبين أن إسبانيا هي المختصة بالبت في طلبات لجوئهم.

وأضافت أنه تم اختتام المفاوضات يوم الاثنين، ومن المقرر بدء تطبيق الاتفاقية اعتبارا من السبت المقبل، مشيرة إلى أن الاتفاقية لا تنص على خدمات مقابلة من ألمانيا لأسبانيا.

وقالت بيترمان إن هناك توافقا واضحا مع النمسا بمعزل عن اتفاقية من هذا النوع لإعادة المهاجرين إذا كانت النمسا مكلفة بالبت في طلب اللجوء، علما أن ألمانيا تجري مفاوضات مماثلة مع اليونان وإيطاليا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء أن موضوع الهجرة سيكون محور اللقاء غير الرسمي يومي السبت والأحد القادمين في أندلوسيا جنوبي البلاد بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستزور إسبانيا مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في وقت سابق أنه يأمل في أن يتضح خلال نهاية يوليو أو بداية أغسطس ما إذا كانت هذه الاتفاقات ستتم.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب "المسيحي الديمقراطي" الذي تتزعمه المستشارة ميركل، قد اتفق مع "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" بزعامة زيهوفر على إبرام مثل هذه الاتفاقات بعد خلاف استمر طويلا بين الطرفين حول سياسة اللجوء، وحظي هذا الاتفاق بتأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

المصدر: د ب أ