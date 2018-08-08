تايلاند.. "فتية الكهف" يعودون إلى مدرستهم

عاد التلامذة التايلانديون الـ12 إلى مدرستهم وحياتهم الطبيعية، بعد الأزمة النفسية التي عانوها خلال حصار الماء لهم في كهف متشعب شمالي تايلاند لمدة 19 يوما.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن مراسم استقبال وترحيب رسمية أقيمت للفتية أمس في مدرستهم الإعدادية في مدينة تشيانغ راي، وتسلّموا خلال الحفل الملابس والمستلزمات الدراسية اللازمة للعام الدراسي الجديد، كما قدّم لهم ممثل نادي "بايرن ميونيخ" لكرة القدم قمصانا حمراء للنادي.

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وأعرب مسؤول في وزارة التعليم التايلاندية عن قلق الحكومة إزاء دراسة التلامذة الناجين الذين غابوا عن المدرسة لفترة طويلة، مشددا على أن المدرسة سوف تنظم حصصا إضافية لهم كي يلحقوا برفاقهم.

وكان الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما قد فقدوا في 23 يونيو الماضي مع مدربهم ذي الـ25 عاما، حيث حوصروا داخل كهف عميق ومتشعب بسبب الارتفاع الحاد في مستوى المياه إثر أمطار موسمية غزيرة.

وبعد أن عثر عليهم في أحد الجيوب غير المغمورة داخل الكهف، انطلقت في 8 يوليو عملية لإنقاذهم تابعها العالم، وتم انتشالهم ومدربهم بسلام في 10 يوليو.

المصدر: شينخوا