 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لقدري جميل رئيس منصة موسكو السورية المعارضة

تايلاند.. "فتية الكهف" يعودون إلى مدرستهم

أخبار العالم

تايلاند..
Reuters
12 تلامذة نجوا من كهف في تايلاند يزورون معبدا بوذيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kme5

عاد التلامذة التايلانديون الـ12 إلى مدرستهم وحياتهم الطبيعية، بعد الأزمة النفسية التي عانوها خلال حصار الماء لهم في كهف متشعب شمالي تايلاند لمدة 19 يوما.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن مراسم استقبال وترحيب رسمية أقيمت للفتية أمس في مدرستهم الإعدادية في مدينة تشيانغ راي، وتسلّموا خلال الحفل الملابس والمستلزمات الدراسية اللازمة للعام الدراسي الجديد، كما قدّم لهم ممثل نادي "بايرن ميونيخ" لكرة القدم قمصانا حمراء للنادي.

إقرأ المزيد
ترسيم "فتية الكهف" رهبانا بوذيين في تايلاند (فيديو)

وأعرب مسؤول في وزارة التعليم التايلاندية عن قلق الحكومة إزاء دراسة التلامذة الناجين الذين غابوا عن المدرسة لفترة طويلة، مشددا على أن المدرسة سوف تنظم حصصا إضافية لهم كي يلحقوا برفاقهم.

وكان الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما قد فقدوا في 23 يونيو الماضي مع مدربهم ذي الـ25 عاما، حيث حوصروا داخل كهف عميق ومتشعب بسبب الارتفاع الحاد في مستوى المياه إثر أمطار موسمية غزيرة.

وبعد أن عثر عليهم في أحد الجيوب غير المغمورة داخل الكهف، انطلقت في 8 يوليو عملية لإنقاذهم تابعها العالم، وتم انتشالهم ومدربهم بسلام في 10 يوليو.

المصدر: شينخوا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا