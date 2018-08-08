مقتل 7 أشخاص وفقدان 8 بغرق زورق قرب الحدود الماليزية

ذكر خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، أنه يقوم بشكل مستمر بتمشيط المياه قرب الحدود الماليزية بعدما أكدت تقارير غرق زورق آلي يقل 16 شخصا يوم 30 يوليو.

وأفادت التقارير بأن 7 أشخاص غرقوا، ولا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين جراء الحادث الذي لم ينج منه سوى شخص واحد.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماندو باليلو، إن خفر السواحل قام بالتعاون مع أفراد من الجيش والشرطة المحلية ووحدة الحكومة المحلية، بإرسال فرق للبحث عن الركاب المفقودين المتبقين وجميعهم من سكان تاوي - تاوي.

وذكر الناجي الوحيد أن القارب كان في طريقه إلى سيمبورنا بولاية صباح الماليزية قادما من سيتانجكاي تاوي ناوي جنوبي الفلبين، عندما ضربته أمواج عاتية وغرق.

وكشفت التقارير أن صيادين محليين انتشلوا 7 جثث في منطقة سيتانجكاي ذات الشعاب المرجانية، ودفنت الجثث على الفور في سيتانجاكاي وفقا للتقاليد الإسلامية.

وأفاد مركز عمليات خفر السواحل الفلبيني بأنه قد أصدر إشعارا للبحارة على متن جميع السفن العابرة في المنطقة بالبحث عن ناجين محتملين، كما قام بالتنسيق مع السلطات الماليزية للقيام بعمليات مشتركة محتملة.

المصدر: وكالة "شينخوا"