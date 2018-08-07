جورجيا: بومبيو أكد لنا دعم واشنطن لوحدة أراضينا

أعلنت تبليسي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد للرئيس الجورجي غيورغي مارغويلاشفيلي، دعم واشنطن القوي لوحدة أراضي جورجيا في حدود الدولة المعترف بها دوليا.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الجورجية: "خلال محادثة هاتفية مع الرئيس مارغويلاشفيلي، أعرب مايك بومبيو عن دعمه القوي لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها، ودعم التطور الديمقراطي للبلاد وتنفيذ الإصلاحات".

كما ذكر أن الرئيس الجورجي شكر بومبيو على "الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لجورجيا".

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وتتعاون جورجيا مع الولايات المتحدة منذ عام 1992 في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر التسعينيات في مجالي الدفاع والأمن.

وفي يناير 2009، اعتمد ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في واشنطن، والذي ينص على التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني.

ووقع البلدان في يوليو 2016 في العاصمة تبليسي مذكرة تفاهم حول تعميق الشراكة في مجال الدفاع والأمن. وفي نهاية يونيو الماضي، وصف رئيس الوزراء الجورجي الجديد ماموكا باختادزه الولايات المتحدة بالشريك الاستراتيجي الرئيسي لجورجيا.

المصدر: تاس