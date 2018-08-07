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الخارجية الإيرانية: ترامب ليس أهلا للحوار

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الخارجية الإيرانية: ترامب ليس أهلا للحوار
RT
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استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهلا للحوار، مشيرا إلى أنه "يتبع كل يوم سياسة مناقضة لسابقه".

ونقل مراسلنا في طهران عن قاسمي قوله: "ترامب أهل للمزاح لا للحوار".

وأضاف: "الولايات المتحدة بدأت شن حرب نفسية واسعة ضد إيران.. لا يوجد في إيران أي ثقة بالجانب الأمريكي أو بترامب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن دعوة ترامب للحوار، جاءت مناورة للحصول على مزيد من الأموال من حلفاء أمريكا في المنطقة.

وأشار قاسمي إلى أن ترامب يسعى إلى إخافة دول الخليج من إيران، مؤكدا على أن السياسات الأمريكية وسياسة ترامب بحد ذاتها، تجعل الطرق أمام احتمال لقاء ترامب بنظيره الإيراني حسن روحاني في نيويورك مسدودة.

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ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عن مصادرة أموال وأصول إيرانية في ألمانيا.

وقال قاسمي: "حققنا تقدما ملموسا في مباحثاتنا مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي.. واستلام طهران لعدد من الطائرات مؤخرا يعكس رغبة أوروبا وإرادتها للعمل مع حكومة بلادنا".

المصدر: RT

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