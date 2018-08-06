نتنياهو يدعو أوروبا للاقتداء بواشنطن في معاقبة إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة وزعماء أوروبا للانضمام إلى الولايات المتحدة، واستئناف فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإيرانية.

وكتب نتنياهو على "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على قراره المهم بفرض عقوبات على إيران".

وأضاف: "أدعو دول الاتحاد الأوروبي، الذين تحدثوا عن ضرورة كبح جماح إيران، للانضمام إلى هذه الخطوة.. ولى زمن الحديث وحان وقت العمل، وهو ما أقدمت عليه الولايات المتحدة، وهو ذاته ما تحتاجه أوروبا".

رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران ويدعو الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى هذا الحراك.



لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام. آن الأوان للعمل. pic.twitter.com/AeXa5UXrx9 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٦ أغسطس ٢٠١٨

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن، "خطوة هامة بالنسبة لإسرائيل وأمريكا وللمنطقة، بل وللعالم أجمع"، مشيرا إلى أن هذا "يرمز إلى التصميم على الحد من عدوان إيران الإقليمي وخططها للحصول على أسلحة نووية".

ليبرمان: ولى زمن الاتفاقات مع إيران

من جهته، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن تأييده لقرار البيت الأبيض، بفرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

הלילה ייכנסו בארה"ב לתוקף הסנקציות, שהטיל הממשל האמריקאי על איראן. בהחלטה אמיצה שתזכר לדורות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שינה את הכיוון ביחס לאיראן. לא עוד הסכמים והתרפסות, אלא מאבק נחוש עד לעצירת משטר האייתולות הרצחני, שמפיץ טרור אלימות ושנאה בכל רחבי המזרח התיכון. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ٦ أغسطس ٢٠١٨

وكتب ليبرمان، في تغريدة على "تويتر": "الليلة ستفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إيران.. هذا قرار شجاع وستتذكره الأجيال.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الموقف من إيران، ولقد ولى زمن الاتفاقات مع إيران، بل حل محله الصراع الحاسم والصارم لإنهاء نظام الملالي، والذي ينشر الرعب عبر الشرق الأوسط".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق الاثنين، أن بلاده "سوف تطبق العقوبات التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي".

ولن يكون بمقدور حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، بدءا من فجر الثلاثاء، كما ستفرض عقوبات واسعة على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد، وقطاع السيارات الإيراني وتجارة الذهب والمعادن، وستمنع البلاد من الحصول على الحديد والألمنيوم اللازمين لصناعاتها.

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وانسحبت الولايات المتحدة في مايو الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع عام 2015، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددة بإعادة فرض عقوبات اقتصادية بسبب برنامج إيران للطاقة الذرية.

المصدر: RT + وكالات