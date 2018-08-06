واشنطن تحذر طهران من أكبر خطأ

حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي إيران من إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن إغلاقه سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران.

وشدد بولتون في حديث لشبكة "فوكس نيوز" على ضرورة قبول طهران اقتراح الرئيس دونالد ترامب ببدء المفاوضات مع واشنطن إذا كانت ترغب بتجنب العقوبات الأمريكية.

وفي رده على سؤال حول ما تنتظره الإدارة الأمريكية من إيران لتقوم به، قال بولتون: "عليهم قبول عرض الرئيس (ترامب) بالتفاوض والتخلي عن برامج تطوير الأسلحة الباليستية والنووية تماما وبشكل قابل للتحقق منه، خلافا لما كان عليه الحال في الصفقة النووية التي ليست مُرضية حقا".

وأضاف أن على إيران الجلوس حول طاولة التفاوض للتأكيد أنها مصممة بشكل جدي.

المصدر: رويترز