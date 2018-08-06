دوي انفجار ضخم قرب مطار بولونيا في إيطاليا (فيديو)

وقع انفجار ضخم اليوم الاثنين على طريق سريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر أعمدة ضخمة من النيران تتصاعد في الهواء بعد الانفجار.

Cosa sta succedendo? Esplosione in corso a #bolognapic.twitter.com/nDEjgRt8bk — Biagio Tozzi (@biagiotozzi) August 6, 2018

ولا زالت السلطات الإيطالية تتحقق من أسباب الانفجار.

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