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دوي انفجار ضخم قرب مطار بولونيا في إيطاليا (فيديو)

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وقع انفجار ضخم اليوم الاثنين على طريق سريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر أعمدة ضخمة من النيران تتصاعد في الهواء بعد الانفجار.

ولا زالت السلطات الإيطالية تتحقق من أسباب الانفجار.

المصدر:

// 26.06.2018 по тикету 15478

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