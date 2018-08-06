// 26.06.2018 по тикету 15478
دوي انفجار ضخم قرب مطار بولونيا في إيطاليا (فيديو)
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وقع انفجار ضخم اليوم الاثنين على طريق سريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر أعمدة ضخمة من النيران تتصاعد في الهواء بعد الانفجار.
Esplosione ora a #Bolognapic.twitter.com/brNqxyJKHp— amedeo (@amemacula) August 6, 2018
Forte #esplosione vicino #tangenziale e #Aeroporto#bolognapic.twitter.com/BOVtTHRqoN— Francesco Torre (@FTorre7) August 6, 2018
Cosa sta succedendo? Esplosione in corso a #bolognapic.twitter.com/nDEjgRt8bk— Biagio Tozzi (@biagiotozzi) August 6, 2018
ولا زالت السلطات الإيطالية تتحقق من أسباب الانفجار.
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