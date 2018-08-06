واشنطن تعلن تطبيق عقوباتها على إيران اعتبارا من يوم غد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستعيد عقوباتها على إيران اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد أن علّقتها بموجب الاتفاق النووي بين طهران والسداسية والذي فسخه ترامب.

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وقال بومبيو: "البيت الأبيض سيصدر بيانا يوم الاثنين يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران، والتي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع. تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة. الرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات المتفرقة التي وقعت في مدن إيرانية مؤخرا، قال بومبيو إن "الشعب الإيراني غير راض عن قيادته، لا عن الأمريكيين. هم مستاؤون من تقاعس قيادتهم عن الوفاء بالتعهدات الاقتصادية التي وعدتهم بها".

إعلان بومبيو يعني أنه، واعتبارا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، وستخضع قائمة واسعة من صناعاتها بما فيها المنسوجات والسجاد للعقوبات، فضلا عن الحظر الذي سيطال استيراد نفطها لاحقا والعقوبات التي ستنزل بالشركات الأجنبية التي ستتعامل معها.

وتعهدت واشنطن عقب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران بأنها ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عليها، عبر تقييد نشاط معظم قطاعات اقتصادها اعتبارا من مطلع أغسطس، لتنسحب هذه العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني اعتبارا من الـ4 من نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات