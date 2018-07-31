إيران: لا قيمة لعرض ترامب التفاوضي وقواتنا جاهزة للتصدي

اعتبر مسؤولون إيرانيون اليوم الثلاثاء، أن لا قيمة لعرض التفاوض الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالوا إن قواتهم جاهزة عسكريا ومعنويا للتصدي لأي اعتداء أمريكي على بلادهم.

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وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، أن طهران لا ترى أي قيمة لعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء الرئيس الإيراني من أجل عقد محادثات دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية عن خرازي قوله: "استنادا إلى تجاربنا السيئة في المفاوضات مع أمريكا، واستنادا إلى انتهاك المسؤولين الأمريكيين لالتزاماتهم وتعهداتهم، فمن الطبيعي ألا نرى أي قيمة لعرض ترامب".

ومن جهته، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن العدو يجهل القدرات والجاهزية المعنوية والقتالية والتلاحم والوحدة بين قواتنا المسلحة وشعبنا، ولو كان مطلعا على قدراتنا الدفاعية لما استخدم لغة التهديد ضد إيران إطلاقا.

وفي كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في حشد من القادة والطلبة الجامعيين ورجال الدين في جامعات الضباط في البلاد، أكد اللواء موسوي، بأن الشعب الإيراني لن يسمح للأجانب أن يتخذوا القرار بشأن أمنه.

وفي الأثناء، أكد وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، أن الأعداء وخاصة أمريكا ورئيسها ترامب لن يحققوا شيئا من وراء تهديداتهم، مشددا على أنه لو حدثت أي مشكلة فإن الشعب المتواجد في الساحة دوما سيتدخل ويتصدى للأعداء.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الإداري بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، أكد علوي ضرورة التوصل إلى حلول ذكية وتحمل الصعوبات لفرض إرادتنا على الأعداء.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني عاش ظروفا صعبة خلال فترة الحرب المفروضة، ويتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة أيضا.

المصدر: وكالة فارس