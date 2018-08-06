مسؤول تركي: مادورو.. كن قويا يا صديقي!

وجه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن رسالة تأييد قوية إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وخاطب المسؤول التركي الرفيع مادورو على حسابه في تويتر قائلا: "صديقي كن قويا"، مرفقا عبارته التي كتبت فيها كلمة صديقي باللغة الإسبانية، والباقي بالإنجليزية بصورة تجمعه مع الرئيس الفنزويلي.

كما أدان مسؤول تركي آخر محاولة الاغتيال التي تعرض لها مادورو، حيث كتب رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون قائلا: "ندين محاولة اغتيال مادورو، تركيا تقف مع الشعب الفنزويلي ورئيسه المنتخب ديمقراطيا".

Venezuela başkanı @NicolasMaduro ‘ya yapılan suikast girişimini kınıyoruz.



Türkiye Venezuela halkının ve liderinin yanındadır.



Geçmiş olsun sayın Başkan. Geçmiş olsun Venezuela. 🇹🇷 🇻🇪 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun_) August 5, 2018

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أنها تلقت نبأ هذه المحاولة بحزن، كما هنأت الشعب الفنزويلي على سلامة رئيسه وأعضاء حكومته.