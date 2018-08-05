ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 82 قتيلا

لقي 82 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب اليوم الأحد جزيرة لومبوك في إندونيسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال مسؤولو مكافحة الكوارث: إنه "تم إجلاء الآلاف من سكان جزيرة لومبوك". وشعر سكان جزيرة بالي السياحية بالهزات الناتجة عن الزلزال.

Video shows the moment a 7.0-magnitude earthquake struck Indonesia's Lombok pic.twitter.com/fvUGUzsx6h — BNO News (@BNONews) August 5, 2018

وقال رئيس الوكالة المعنية بتخفيف عواقب الكوارث الطبيعية في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، والتي تضم لومبوك، أجونغ براموخا، إن "غالبية الضحايا من المقيمين في الأجزاء الشمالية والغربية من الجزيرة".

وأضاف، أن "عملية جمع المعلومات المتعلقة بالضحايا ما زالت جارية".

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وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، في وقت سابق من اليوم، أن هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة لومبوك عند الساعة 11:46 بالتوقيت العالمي الموحد، حيث حدد مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام، وعلى عمق 10 كيلومترات.

المصدر: وكالات