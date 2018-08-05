 
مباشر

ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 82 قتيلا

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 82 قتيلا
Reuters Antara Foto Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klzi

لقي 82 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب اليوم الأحد جزيرة لومبوك في إندونيسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال مسؤولو مكافحة الكوارث: إنه "تم إجلاء الآلاف من سكان جزيرة لومبوك". وشعر سكان جزيرة بالي السياحية بالهزات الناتجة عن الزلزال.

وقال رئيس الوكالة المعنية بتخفيف عواقب الكوارث الطبيعية في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، والتي تضم لومبوك، أجونغ براموخا، إن "غالبية الضحايا من المقيمين في الأجزاء الشمالية والغربية من الجزيرة".

وأضاف، أن "عملية جمع المعلومات المتعلقة بالضحايا ما زالت جارية".

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية) زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، في وقت سابق من اليوم، أن هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة لومبوك عند الساعة 11:46 بالتوقيت العالمي الموحد، حيث حدد مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام، وعلى عمق 10 كيلومترات.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا