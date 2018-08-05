زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) بأن هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة لومبوك في إندونيسيا.

ورصدت الهزة عند الساعة 11:46 بالتوقيت العالمي الموحد، حيث حدد مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام.

ووفقا لمركز الرصد، فقد وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو دمار أو خطر التسونامي.

المصدر: نوفوستي