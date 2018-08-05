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رئيس إندونيسيا يؤدي "البوكو بوكو" في شوارع جاكرتا

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انضم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته إلى أداء رقصة البوكو بوكو الشعبية في شوارع العاصمة جاكرتا احتفالا بقرب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2018 وعلى أمل تسجيل رقم قياسي.

ونظمت الفعالية اللجنة التنظيمية لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في جاكرتا خلال الفترة من الـ 18 أغسطس المقبل حتى الـ2 من سبتمبر.

وعبر المنظمون عن أملهم بأن تدخل رقصة اليوم موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر رقصة جماعية من حيث عدد المشاركين فيها، إذ انضم إليها أكثر من 65 ألف شخص.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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