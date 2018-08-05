الداخلية الفنزولية: احتجاز 6 متورطين في محاولة اغتيال مادورو

أعلنت الداخلية الفنزويلية احتجاز 6 أشخاص متورطين في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو أمس السبت.

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وأضافت الوزارة أن أحد المحتجزين كان قد أوقفه الأمن عام 2014 لمشاركته في تظاهرات ضد الحكومة، فيما يشتبه آخر بتورطه في الهجوم على قاعدة عسكرية العام الماضي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز قوله إن "الهجوم على مادورو جرى الإعداد له خلال نصف سنة على الأقل".

وأضاف: "رد فعل سريع من قبل حراس الرئيس أتاح إجلاءه من مسرح الجريمة دون تأخر وإلقاء القبض على بعض منفذي الهجوم في المكان".

وتعهد مادورو في خطاب متلفز بتطبيق عقوبة قصوى بحق المذنبين، قائلا: "لن أسامح وأقسم بمستقبل الشعب والوطن".

ووقعت محاولة اغتيال مادورو السبت أثناء إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى الـ81 لإنشاء الحرس الوطني في العاصمة كاراكاس، عن طريق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، انفجرت إحداها قرب المنصة الرئاسية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 7 أفراد من الحرس الوطني.

المصدر: وكالات