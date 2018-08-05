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واشنطن تنفي أي صلة لها في محاولة اغتيال مادورو

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واشنطن تنفي أي صلة لها في محاولة اغتيال مادورو
Reuters
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون
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نفى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أن تكون لدى الحكومة الأمريكية أي صلة بمحاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عرض عسكري في العاصمة كاراكاس، أمس السبت.

وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أجراها اليوم الأحد: "يمكنني التأكيد بكل وضوح أن حكومة الولايات المتحدة لم تشارك أبدا في ما حدث".

وأشار بولتون إلى أن الحادث "قد يكون حجة دبرها نظام مادورو نفسه أو شيئا آخر"، مضيفا أنه إذا كانت لدى السلطات الفنزويلية "معلومات ملموسة" حول أي انتهاك محتمل للقانون الأمريكي "فسندرس الأمر بجدية".

وتابع: "وفي الوقت نفسه أعتقد أنه يجب علينا التركيز على الفساد والأعمال القمعية التي يمارسها نظام مادورو في فنزويلا".

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وأعلن وزير الإعلام في فنزويلا خورخي رودريغيز أن الهجوم هو محاولة اغتيال الرئيس مادورو أثناء إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى الـ81 لإنشاء الحرس الوطني، عبر طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، انفجرت إحداها قرب المنصة الرئاسية.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أفراد من الحرس الوطني بجروح طفيفة، ولم يصب الرئيس الفنزويلي بأذى.

واتهم مادورو لاحقا المعارضة والرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، بالوقوف وراء الهجوم، مضيفا أنه يتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في التحقيق في محاولة الاغتيال، نظرا إلى أن بعض مدبري الهجوم عليه يقيمون في الولايات المتحدة، وتحديدا في ولاية فلوريدا، بحسب قوله.

فيما تبنت جماعة معارضة تطلق على نفسها "جنود فانيلا" الهجوم، معلنة أن "دعم الحكومة التي نسيت الدستور وتستغل خدمة الدولة للتربح هو إهانة للشرف العسكري".

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لحظة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو

المصدر: فوكس نيوز + وكالات

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