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مادورو يشكر زعماء العالم على تعاطفهم معه

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مادورو يشكر زعماء العالم على تعاطفهم معه
Reuters Handout .
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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تقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالشكر لقادة وزعماء العالم الذين هنأوه بسلامته من محاولة اغتيال فاشلة وقعت السبت أثناء احتفالات بذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا.

وكتب مادورو على "تويتر": "أقدم امتناني وشكري لشعوب وحكومات العالم، التي عبرت عن شعورها تجاه محاولة الاغتيال، والتي كان من الممكن أن تودي بحياتي".

وأضاف الرئيس الفنزويلي، أن بلاده "مستمرة بالسير على طرق الديمقراطية والاستقلال".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، نجاة الرئيس نيكولاس مادورو من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس أمس السبت.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية مادورو مرتبكاً ينظر إلى أعلى خلال إلقائه خطابا إثر سماعه دوي انفجار قوي، وأحاط به عناصر حراسته الخاصة.

المصدر: وكالات

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