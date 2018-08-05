مادورو يشكر زعماء العالم على تعاطفهم معه

تقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالشكر لقادة وزعماء العالم الذين هنأوه بسلامته من محاولة اغتيال فاشلة وقعت السبت أثناء احتفالات بذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا.

وكتب مادورو على "تويتر": "أقدم امتناني وشكري لشعوب وحكومات العالم، التي عبرت عن شعورها تجاه محاولة الاغتيال، والتي كان من الممكن أن تودي بحياتي".

Agradezco a los pueblos y gobiernos del mundo que se han pronunciado en contra del atentado que pretendía acabar con mi vida. Venezuela seguirá transitando la senda democrática, independiente y socialista. pic.twitter.com/uEg2basHiL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف الرئيس الفنزويلي، أن بلاده "مستمرة بالسير على طرق الديمقراطية والاستقلال".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، نجاة الرئيس نيكولاس مادورو من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس أمس السبت.

إقرأ المزيد

وأظهرت لقطات تلفزيونية مادورو مرتبكاً ينظر إلى أعلى خلال إلقائه خطابا إثر سماعه دوي انفجار قوي، وأحاط به عناصر حراسته الخاصة.

المصدر: وكالات