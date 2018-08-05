 
مباشر

ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة يمكن أن تثير حربا

أخبار العالم

ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة يمكن أن تثير حربا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klyb

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا لا تطابق الواقع يمكن أن تتسبب بصراع عسكري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تكرهني وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار المزيفة لوصفي لها بأنها عدو الشعب، فقط لأنهم يعلمون بأنها الحقيقة.. أنا أقدم خدمة كبيرة للمواطنين الأمريكيين بتوضيحي الأمور على حقيقتها".

وأضاف ترامب أن وسائل الإعلام "تتسبب عمدا بانقسام كبير وفقدان الثقة بين المواطنين.. (وسائل الإعلام الكاذبة) يمكن أن تسبب حربا.. هم خطرون جدا ومرضى".

إقرأ المزيد
ترامب يرد على اتهامات جيمس ساخرا من ذكائه

يذكر أن الناشر الجديد لصحيفة نيويورك تايمز آرثر غريج سولزبيرغر، طلب في وقت سابق من تراب توقف عن مهاجمة وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. برودة أعصاب "قاتلة" من حارس الرئيس مادور خلال محاولة اغتياله