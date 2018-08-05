ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة يمكن أن تثير حربا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا لا تطابق الواقع يمكن أن تتسبب بصراع عسكري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تكرهني وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار المزيفة لوصفي لها بأنها عدو الشعب، فقط لأنهم يعلمون بأنها الحقيقة.. أنا أقدم خدمة كبيرة للمواطنين الأمريكيين بتوضيحي الأمور على حقيقتها".

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.

وأضاف ترامب أن وسائل الإعلام "تتسبب عمدا بانقسام كبير وفقدان الثقة بين المواطنين.. (وسائل الإعلام الكاذبة) يمكن أن تسبب حربا.. هم خطرون جدا ومرضى".

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يذكر أن الناشر الجديد لصحيفة نيويورك تايمز آرثر غريج سولزبيرغر، طلب في وقت سابق من تراب توقف عن مهاجمة وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات