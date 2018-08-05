 
مباشر

الأكراد يوحدون جالياتهم في موسكو

أخبار العالم

الأكراد يوحدون جالياتهم في موسكو
Reuters Kai Pfaffenbach
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klws

عقدت الجالية الكردية في العاصمة الروسية موسكو أمس السبت، مؤتمرها الأول في إطار العمل على لمّ شمل الكرد وتوحيد صفهم على موقف واحد في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن المؤتمر حظي بمشاركة الأكراد من مختلف مناطق كردستان والعالم أمس السبت، وألقيت خلاله كلمات وبيانات من قبل عدد من الشخصيات والأطراف المشاركة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى حضور المفكر وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي، الذي لفت إلى افتقار الأكراد لوحدة الصف.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية كردستان الغربي لن يتحقق.. الولايات المتحدة حفارة قبر "روجآفا"

وأضافت أن رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بعث برسالة إلى المؤتمر اعتبرها المشاركون دعما كبيرا للشعار الذي رفعه منظموه ويسعون لتحقيقه.

ولفتت إلى أن الهدف من تنظيم المؤتمر، لمّ شمل الكرد المقيمين خارج كردستان في اتحاد باسم الجالية الكردية في العالم، "ليكون لهم تأثير إيجابي في القضايا القومية وقضايا كثيرة أخرى مرتبطة بالكرد".

المصدر: "رووداو"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا