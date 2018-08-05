الأكراد يوحدون جالياتهم في موسكو

عقدت الجالية الكردية في العاصمة الروسية موسكو أمس السبت، مؤتمرها الأول في إطار العمل على لمّ شمل الكرد وتوحيد صفهم على موقف واحد في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن المؤتمر حظي بمشاركة الأكراد من مختلف مناطق كردستان والعالم أمس السبت، وألقيت خلاله كلمات وبيانات من قبل عدد من الشخصيات والأطراف المشاركة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى حضور المفكر وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي، الذي لفت إلى افتقار الأكراد لوحدة الصف.

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وأضافت أن رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بعث برسالة إلى المؤتمر اعتبرها المشاركون دعما كبيرا للشعار الذي رفعه منظموه ويسعون لتحقيقه.

ولفتت إلى أن الهدف من تنظيم المؤتمر، لمّ شمل الكرد المقيمين خارج كردستان في اتحاد باسم الجالية الكردية في العالم، "ليكون لهم تأثير إيجابي في القضايا القومية وقضايا كثيرة أخرى مرتبطة بالكرد".

المصدر: "رووداو"