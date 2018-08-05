كولومبيا تنفي اتهامات مادورو لها بالتورط في محاولة اغتياله

رفضت كولومبيا الاتهامات المزعومة بتورط رئيسها خوان مانويل سانتوس في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت.

وقالت الخارجية الكولومبية: "المزاعم القائلة إن الرئيس الكولومبي قد يكون مسؤولا عن المحاولة المزعومة لاغتيال الرئيس الفنزويلي سخيفة، وليس لها أي أساس".

ونجا مادورو أمس السبت من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس.

وأعلن مادورو بعد الحادث، أنه تم القبض على بعض المتورطين في محاولة اغتياله، متهما قوى اليمين الفنزويلية والقوى اليمينية الكولومبية بزعامة الرئيس الكولومبي مانويل سانتوس بالوقوف وراء الهجوم.

وأضاف أن بعض منظمي الاعتداء مقيمون في الولايات المتحدة، وتوعّد جميع المتورطين في محاولة الاغتيال بأشد عقاب.

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وتبنت جماعة معارضة تطلق على نفسها اسم "جنود فانيلا" الهجوم، وأكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها خططت لإطلاق طائرتين بلا طيار لكن القناصة أسقطوهما.

وقالت الجماعة: "أثبتنا أنهم غير محصنين. لم ننجح اليوم ولكنها مسألة وقت فقط".

المصدر: نوفوستي