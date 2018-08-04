واشنطن "تأمل" في حل قضية القسّ الأمريكي مع تركيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمل بلاده في حل عاجل للخلاف مع تركيا حول قضية القسّ الأمريكي الموقوف في تركيا.

وقال بومبيو للصحفيين اليوم السبت: "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني"، مضيفا أنه يأمل في أن يتم حل قضية القس الأمريكي أندرو برونسون وأمريكيين آخرين محتجزين في تركيا "خلال الأيام القادمة".

بومبيو كان قد اجتمع يوم أمس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بسنغافورة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز الأخيرة للقسّ برونسون.

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وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين، مبينة أن العقوبات اتخذت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على اعتقال أنقرة لبرانسون.

الخارجية التركية أدانت بدورها العقوبات الأمريكية ودعت إدارة ترامب للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي الأمريكي الذي لا يخدم أي هدف".

برونسون اعتقلته السلطات التركية في أكتوبر 2016، لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره الحكومة التركية العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته.

المصدر: وكالات