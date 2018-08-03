ماكرون يستقبل ماي في مقره الصيفي

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كأول ضيف رفيع المستوى في المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين جنوب شرق البلاد حيث سيتناولان مفاوضات بريكست.

وأورد قصر الإليزيه في بيان اليوم الجمعة أنه "من المتوقع أن تشرح ماي موقف لندن في المفاوضات حول بريكست وحول مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضح الإليزيه أن اللقاء لن يسفر عن إعلان "لأن باريس لا تريد أن تتدخل في العملية التي يقودها ميشال بارنييه المفوض الأوروبي لبريكست مع لندن".

ولم تحقق مفاوضات بريكست سوى تقدما محدودا في الأسابيع الأخيرة، بينما يفترض أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول موعد القمة الأوروبية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

وستعرض ماي أيضا على ماكرون الكتاب الأبيض الذي نشرته لندن في يوليو مع مقترحات لتحديد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يستخدم مقر بريغانسون المخصص للرئاسة منذ خمسين عاما إلا نادرا لغايات دبلوماسية باستثناء حفلات استقبال المستشار الألماني هلموت كول من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عام 1985 أو عند استقبال جاك شيراك لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2004.

المصدر: أ ف ب