هنغاريا: أوكرانيا مسؤولة عن عراقيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والناتو

ألقت وزارة الشؤون الخارجية الهنغارية، اللوم على أوكرانيا في عراقيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ممثل وزارة الشؤون الخارجية الهنغارية تاماس مينتسر لوكالة MTI، إن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حين أعرب عن شكوكه حول واقعية تطلعات أوكرانيا لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تحدث عن "الوضع الفعلي للأمور".

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وأشار مينتسر أيضا إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا تشن "هجوما صريحا على الجالية الهنغارية" ، إلا أن هنغاريا لا تزال تطبق "مقاربة منصفة"، وعلى وجه الخصوص، تبرع بلده مؤخرا بعدة أطنان من الكلور لمقاطعة زاكارباتيا الأوكرانية، لتوفير إمدادات المياه إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة إلى هنغاريا، تتعلق بإنشاء الأخيرة منصب وزير لتنمية زاكارباتيا.

المصدر: وكالات