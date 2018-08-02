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سلاح الجو الإسرائيلي يقتل 7 مسلحين في غارة على الحدود مع الجولان

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سلاح الجو الإسرائيلي يقتل 7 مسلحين في غارة على الحدود مع الجولان
Reuters Baz Ratner
مقاتلات إسرائيلية- صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت الليلة الماضية "مجموعات تخريبية" في مرتفعات الجولان السورية، موضحا أن الغارة أسفرت عن مقتل 7 مسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم العثور على أحزمة ناسفة وبندقية كلاشينكوف بحوزة المسلحين مع بدء البحث صباحا.

وأكد أن "جيش الدفاع موجود في حالة عليا من التأهب ومستعد للحفاظ على أمن سكان إسرائيل".

وتزامن تصريح أدرعي مع زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباح اليوم للقاعدة الحربية في المنطقة الشمالية، لحضور تمرين عسكري يجريه جيش بلاده لاختبار الجاهزية للحرب وغيرها من حالات الطوارئ.

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وتطرق ليبرمان إلى سوريا قائلا إنها عادت إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب الأهلية، مشددا على أن "إسرائيل لن تتدخل في الشؤون السورية إلا أنها ستحافظ على مصالحها الأمنية المتمثلة في المحافظة على اتفاق فك الاشتباك المبرم عام 74 وعدم السماح بتمركز عسكري إيراني في الأراضي السورية والتصدي لأي محاولة لنقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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