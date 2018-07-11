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الجيش الإسرائيلي: أسقطنا الطائرة بعد أن تحققنا من أنها ليست روسية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا الطائرة بعد أن تحققنا من أنها ليست روسية
Reuters POOL New
(صورة أرشيفية)
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أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جونثان كونريكوس أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقط الطائرة المسيرة فوق الجولان المحتل، بعد التحقق من أنها ليست روسية بل سورية.

وقال كونريكوس خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "لقد تأكدنا في حينه من أن الطائرة المسيرة لا تتبع لروسيا.. لقد كانت الطائرة المسيرة سورية وتابعة للقوات المسلحة السورية".

وأوضح أن الحديث يدور عن "طائرة تنفذ مهمة استطلاع ولم تكن تحمل أسلحة".

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ووفقا لكونريكوس، فقد تابعت أنظمة الدفاع الإسرائيلية الطائرة المسيرة منذ دخولها المنطقة منزوعة السلاح على طول الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد اخترقت الطائرة الحدود بعمق 10 كيلومترات قبل ضربها بصاروخ باتريوت في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبريا.

وذكر كونريكوس أن الطائرة المسيرة، دخلت المجال الجوي للأردن قبل وصولها للجولان.

المصدر: تاس

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