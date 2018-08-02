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تجدد الاحتجاج في إيران على تردي الوضع الاقتصادي وهبوط الريال

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تجدد الاحتجاج في إيران على تردي الوضع الاقتصادي وهبوط الريال
Reuters
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أفاد مراسلنا من طهران بتجدد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية اليوم في مدن أصفهان وكرج وشيراز، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في بعض ساحات طهران.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحتجين مارسوا الشغب، وأضرموا النار في سيارات الشرطة، ورددوا هتافات بينها "الموت للديكتاتور"، سجلتها مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات في إيران حسب نشطاء، بسبب تردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة تشهدها سوق النقد الأجنبي.

وكانت العملة الإيرانية قد انخفضت مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة من إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران، والتي من المتوقع بدء العمل بها اعتبارا من الاثنين القادم.

المصدر: RT + AP

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