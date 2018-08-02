تجدد الاحتجاج في إيران على تردي الوضع الاقتصادي وهبوط الريال

أفاد مراسلنا من طهران بتجدد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية اليوم في مدن أصفهان وكرج وشيراز، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في بعض ساحات طهران.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحتجين مارسوا الشغب، وأضرموا النار في سيارات الشرطة، ورددوا هتافات بينها "الموت للديكتاتور"، سجلتها مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

#BREAKIN NOW #IRAN

Another video of the people's protests against the dictatorship of the Islamic Republic. The angry people of #Shiraz shout: “DEATH TO THE DICTATOR”#IranProtests Today Aug2.#چالش_دعوت_به_تظاهرات

pic.twitter.com/HUjrB9xAuA — پیکِ خالی 🏳️ (@Peykkhali) August 2, 2018

وبدأت الاحتجاجات في إيران حسب نشطاء، بسبب تردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة تشهدها سوق النقد الأجنبي.

وكانت العملة الإيرانية قد انخفضت مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة من إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران، والتي من المتوقع بدء العمل بها اعتبارا من الاثنين القادم.

شعار قیام آفرینان شجاع شیرازی:توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

آری باید سرنگون بشه و به حسابرسی کشیده بشه#IranProtests#IranRegimeChangepic.twitter.com/RKBkNMGOj4 — 97دریچه امید (@darichhomid1) August 2, 2018

المصدر: RT + AP