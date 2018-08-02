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ترامب يشكر كيم ويتطلع لمقابلته قريبا

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ترامب يشكر كيم ويتطلع لمقابلته قريبا
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عبّرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قريبا، وشكره على تسليم واشنطن رفات يعتقد أنها لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية.

وكتب ترامب في حسابه على تويتر: "الزعيم كيم جونغ أون، أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين. لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة.. كما أشكرك على خطابك الطيب وأتطلع لمقابلتك قريبا".

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وأعادت كوريا الشمالية أواخر الشهر الماضي رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، تنفيذا لوعود قطعتها بيونغ يانغ خلال القمة التاريخية بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.

المصدر: وكالات

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