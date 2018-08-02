ترامب يشكر كيم ويتطلع لمقابلته قريبا

عبّرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قريبا، وشكره على تسليم واشنطن رفات يعتقد أنها لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية.

وكتب ترامب في حسابه على تويتر: "الزعيم كيم جونغ أون، أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين. لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة.. كما أشكرك على خطابك الطيب وأتطلع لمقابلتك قريبا".

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2018 г.

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وأعادت كوريا الشمالية أواخر الشهر الماضي رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، تنفيذا لوعود قطعتها بيونغ يانغ خلال القمة التاريخية بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.

المصدر: وكالات