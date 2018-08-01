وزير العدل التركي: لا أملك قرشا واحدا في الولايات المتحدة!

علق وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، بسخرية على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه، على خلفية اعتقال القس الأمريكي، أندرو برانسون، من قبل السلطات التركية.

وقال عبد الحميد غل، اليوم الأربعاء، في أول تعليق له على قرار الإدارة الأمريكية، إنه سيكتفي بالعيش في بلده تركيا إلى آخر لحظة في حياته، مؤكدا أنه لا يملك أي استثمار في الولايات المتحدة.

Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 1 August 2018

وكتب غل على صفحته في تويتر: "سأعيش على هذه الأرض وأموت فيها. ليس لي أي شجرة في الولايات المتحدة ولا في أي بلد آخر، وليس لدي استثمار ولو بقرش واحد خارج تركيا".

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وأردف الوزير ساخرا: "ربما يوما ما سأمتلك بستان زيتون صغيرا في مسقط رأسي بغازي عنتاب (مدينة تركية)".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون.

فيما أوضح البيت الأبيض، في بيان منفصل، أن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، ووزير الأمن الداخلي، سليمان صويلو، لعبا دورا بارزا في توقيف القس الأمريكي، في أكتوبر 2016، وحبسه لاحقا.

وأدانت الخارجية التركية فرض العقوبات الأمريكية، داعية واشنطن للتراجع عن هذا "القرار الخاطئ" وأكدت عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الإجراء.

وفي أكتوبر 2016، اعتقلت السلطات الأمريكية برانسون لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) وتعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

المصدر: وكالات