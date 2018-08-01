 
مباشر

وزير العدل التركي: لا أملك قرشا واحدا في الولايات المتحدة!

أخبار العالم

وزير العدل التركي: لا أملك قرشا واحدا في الولايات المتحدة!
AFP ADEM ALTAN
وزير العدل التركي، عبد الحميد غل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klfz

علق وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، بسخرية على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه، على خلفية اعتقال القس الأمريكي، أندرو برانسون، من قبل السلطات التركية.

وقال عبد الحميد غل، اليوم الأربعاء، في أول تعليق له على قرار الإدارة الأمريكية، إنه سيكتفي بالعيش في بلده تركيا إلى آخر لحظة في حياته، مؤكدا أنه لا يملك أي استثمار في الولايات المتحدة.

وكتب غل على صفحته في تويتر: "سأعيش على هذه الأرض وأموت فيها. ليس لي أي شجرة في الولايات المتحدة ولا في أي بلد آخر، وليس لدي استثمار ولو بقرش واحد خارج تركيا".

إقرأ المزيد
مبنى وزارة الخارجية التركية أنقرة ردا على فرض العقوبات الأمريكية: سيتم الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي

وأردف الوزير ساخرا: "ربما يوما ما سأمتلك بستان زيتون صغيرا في مسقط رأسي بغازي عنتاب (مدينة تركية)".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون.

فيما أوضح البيت الأبيض، في بيان منفصل، أن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، ووزير الأمن الداخلي، سليمان صويلو، لعبا دورا بارزا في توقيف القس الأمريكي، في أكتوبر 2016، وحبسه لاحقا.

وأدانت الخارجية التركية فرض العقوبات الأمريكية، داعية واشنطن للتراجع عن هذا "القرار الخاطئ" وأكدت عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الإجراء.

وفي أكتوبر 2016، اعتقلت السلطات الأمريكية برانسون لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) وتعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا