أنقرة ردا على فرض العقوبات الأمريكية: سيتم الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي

أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الأربعاء، أنها تدين بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدعو الإدارة الأمريكية للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي الأمريكي الذي لا يخدم أي هدف، بحسب البيان.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون.

فيما أوضح البيت الأبيض، في بيان منفصل، أن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، ووزير الأمن الداخلي، سليمان صويلو، لعبا الدور البارز في توقيف القس الأمريكي، في أكتوبر 2016، واعتقاله لاحقا.

وفي أكتوبر 2016، اعتقلت السلطات الأمريكية أندرو برانسون لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

المصدر: وكالات