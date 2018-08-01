استمرار الاحتجاجات المعارضة في أصفهان الإيرانية

تحت شعارات معارضة، تتواصل في محافظة أصفهان جنوبي العاصمة الإيرانية طهران لليوم الثاني على التوالي تظاهرات احتجاجية على الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأفاد مراسل RT بأن الاحتجاجات تجددت اليوم في منطقة شابور جديد الصناعية بالمحافظة، مع ورود أنباء عن استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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في غضون ذلك، وردت في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت وسائل الإعلام الرسمية، أنباء عن تجدد المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد، بما فيها كرج وطهران وشيراز والأحواز ورشت، بينما من المتوقع خروج مسيرات احتجاجية مماثلة في مدن أخرى مثل كرمانشاه وأردبيل بالأيام المقبلة.

واستؤنفت الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، حسب النشطاء، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد بأسواق البلاد، وسط أزمة حادة تشهدها سوق النقد الأجنبي وتهاوي قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياتها تاريخيا.

المصدر: وكالات