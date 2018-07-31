إيران.. احتجاجات في مدينة أصفهان ضد الغلاء والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية

خرج المتظاهرون، يوم الثلاثاء، في مدينة أصفهان (340 كم جنوب طهران) احتجاجا على غلاء المعيشة والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتركزت المظاهرات في منطقة "شابور جديد" وهي المنطقة الصناعية بالمحافظة، حيث ردد المتظاهرون شعار "رحمك الله يا رضا شاه".

وشارك في المسيرات الاحتجاجية أصحاب محلات البازار وسائقو الشاحنات وسيارات النقل وانضمت إليهم جموع من المواطنين، بحسب ما أفاد ناشطون إيرانيون.

كما شهدت مدينة كرج 50 كم غرب طهران خروج محتجين مطالبين برحيل رجال الدين، حيث دعوا التيارين الإصلاحي والمحافظ إلى الرحيل عن السلطة، بالإضافة إلى رفعهم شعارات ضد التضخم والبطالة.

وطلب المتظاهرون الشرطة بحمايتهم والوقوف إلى صفهم.

المصدر: RT