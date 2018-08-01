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بالفيديو.. سلطات مطار برشلونة تخلي طائرة ركاب قبل إقلاعها

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بالفيديو.. سلطات مطار برشلونة تخلي طائرة ركاب قبل إقلاعها
Reuters / Heino Kalis
بالفيديو.. سلطات مطار برشلونة تخلي طائرة ركاب قبل إقلاعها
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أخلت السلطات في مطار برشلونة، الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لخطوط "رايان إير" بعدما اشتعلت بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع، حسبما أوضح متحدث باسم الشركة في بيان.

وأوضح المتحدث أنه جرى إخلاء ركاب رحلة من برشلونة إلى إيبيزا في مطار "إيل برات" في برشلونة بسبب حريق في هاتف كان في وضعية الشحن عبر بطارية خارجية، ويُعتقد أن البطارية أو ما يعرف بـ الـ"Power bank" لراكب من نيوزيلندا.

وأظهر فيديو التقطه أحد الركاب البطارية الخارجية وهي تشتعل بينما تم فصلها عن الهاتف، فيما تعالت أصوات تشير إلى حالة من الرعب ألمت بالركاب.

وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بطريقة آمنة إلى صالة المطار بينما احتفظ طاقم الطائرة بالبطارية المتسببة في الحادث.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تنظيم طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في أسرع وقت ممكن.

وفيما عدا جروح طفيفة لم يصب أي راكب بأذى نتيجة الحريق، كما لم يتم استدعاء رجال الإطفاء إلى مدرج المطار أثناء الحادث.

المصدر: صحيفة ميرور + تويتر

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