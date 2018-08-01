بالفيديو.. سلطات مطار برشلونة تخلي طائرة ركاب قبل إقلاعها

أخلت السلطات في مطار برشلونة، الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لخطوط "رايان إير" بعدما اشتعلت بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع، حسبما أوضح متحدث باسم الشركة في بيان.

وأوضح المتحدث أنه جرى إخلاء ركاب رحلة من برشلونة إلى إيبيزا في مطار "إيل برات" في برشلونة بسبب حريق في هاتف كان في وضعية الشحن عبر بطارية خارجية، ويُعتقد أن البطارية أو ما يعرف بـ الـ"Power bank" لراكب من نيوزيلندا.

وأظهر فيديو التقطه أحد الركاب البطارية الخارجية وهي تشتعل بينما تم فصلها عن الهاتف، فيما تعالت أصوات تشير إلى حالة من الرعب ألمت بالركاب.

إخلاء طائرة ركاب تابعة لخطوط "رايان إير" بعد اشتعال بطارية شحن هاتف قبل إقلاع الطائرة في مطار برشلونة.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/RmVLyd0kMf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 1 августа 2018 г.

وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بطريقة آمنة إلى صالة المطار بينما احتفظ طاقم الطائرة بالبطارية المتسببة في الحادث.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تنظيم طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في أسرع وقت ممكن.

وفيما عدا جروح طفيفة لم يصب أي راكب بأذى نتيجة الحريق، كما لم يتم استدعاء رجال الإطفاء إلى مدرج المطار أثناء الحادث.

Today's RyanAir evacuation in Barcelona after a power bank device exploded onboard. pic.twitter.com/DZEVKlz3a3 — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) 1 августа 2018 г.

المصدر: صحيفة ميرور + تويتر