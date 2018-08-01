يونانيون يشكرون صيادين مصريين أنقذوهم من "الجحيم"

تقدم أهالي قرية "ماتي" المنكوبة في اليونان، بعد تعرضها الأسبوع الماضي لحريق هائل بالشكر لمجموعة من الصيادين المصريين أنقذوا حياتهم.

وأنقذ الصيادون مجموعة من أهالي القرية التي قضت عليها النيران بالكامل واضطر سكانها للهروب إلى البحر خوفا من الموت حرقا.

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وتفاجأ أحد الصيادين المشاركين في إنقاذ أهل القرية ، بمكالمة هاتفية من الأهالي الناجين يخبروه بقدومهم إليه في الطريق لزيارته وقضاء وقت معه لتقديم الشكر والتحية على ما بذله من مجهود وما قدمه من عمل إنساني أنقذ به حياتهم.

وحضر العشرات من اليونانيين الذين تم إنقاذهم، وقاموا باحتضان المصريين بشدة مقدمين لهم كل عبارات الشكر والتحية لإنقاذ ذويهم، وقضوا معهم وقتا طويلا وصل إلى 7 ساعات.

يذكر أنه في مساء الاثنين قبل الماضي، وسط مشاهد الموت وألسنة اللهب الممتدة إلى السماء، تمكن عدد من الصيادين المصريين العاملين على مراكب الصيد باليونان، من إنقاذ أهل القرية المنكوبة الفارين من النيران إلى البحر.

المصدر: الوطن