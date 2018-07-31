تحطم طائرة ركاب مكسيكية على متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك

أكدت السلطات المكسيكية تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "Aeromexico" مساء اليوم الثلاثاء وعلى متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك.

وقالت شركة "Aeromexico" عبر "تويتر" إنها تلقت معلومات حول الكارثة في دورانغو وتعمل على التحقق منها.

وأوضحت أن الطائرة من طراز "Embraer 190" وهي قادرة على نقل 100 راكب وكانت تنفذ الرحلة رقم 2431 من دورانغو إلى العاصمة ميكسيكو.

El #Vuelo2431 cubría la ruta Durango - Ciudad México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31 июля 2018 г.

من جهته، أعلن وزير النقل المكسيكي، خيراردو رويز إيسبارزا، في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أن الطائرة تحطمت في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي خلال الإقلاع من مطار دورانغو وكان على متنها 97 راكبا و4 أفراد من الطاقم.

Aproximadamente a las 16hrs un avión de @aeromexico se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México, se trasportaban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. Informaremos acontecimientos. — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 31 июля 2018 г.

وبث التلفزيون المحلي شريط فيديو يظهر ذيل الطائرة على الأرض وسط شجيرات فيما يتصاعد الدخان من الموقع.

بدوره، أكد محافظ ولاية دورانغو، خوسيه أيسبورو، عبر "تويتر" أن الحادث وقع قرب مطار غوادالوبي فيكتوريا، وقام بتوجيه الإسعاف والطوارئ لمتابعة التطورات.

وأشار المسؤول إلى أنه لا توجد حتى الآن أي تقارير مؤكدة حول سقوط مصابين أو قتلى بالحادث.

Ante el percance ocurrido en el Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango he solicitado a los cuerpos de seguridad y emergencias atiendan el lamentable accidente. Oficialmente no hay cifras de heridos o fallecidos. En breve se darán a conocer los detalles de las acciones de apoyo. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 июля 2018 г.

فيما أشارت صحيفة "En Cambio Diario" إلى أن الطائرة كان على متنها 100 شخص.

المصدر: RT + وكالات