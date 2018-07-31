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تحطم طائرة ركاب مكسيكية على متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك

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تحطم طائرة ركاب مكسيكية على متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك
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حطام طائرة ركاب مكسيكية
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أكدت السلطات المكسيكية تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "Aeromexico" مساء اليوم الثلاثاء وعلى متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك.

وقالت شركة "Aeromexico" عبر "تويتر" إنها تلقت معلومات حول الكارثة في دورانغو وتعمل على التحقق منها.

وأوضحت أن الطائرة من طراز "Embraer 190" وهي قادرة على نقل 100 راكب وكانت تنفذ الرحلة رقم 2431 من دورانغو إلى العاصمة ميكسيكو.

من جهته، أعلن وزير النقل المكسيكي، خيراردو رويز إيسبارزا، في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أن الطائرة تحطمت في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي خلال الإقلاع من مطار دورانغو وكان على متنها 97 راكبا و4 أفراد من الطاقم.

وبث التلفزيون المحلي شريط فيديو يظهر ذيل الطائرة على الأرض وسط شجيرات فيما يتصاعد الدخان من الموقع.

بدوره، أكد محافظ ولاية دورانغو، خوسيه أيسبورو، عبر "تويتر" أن الحادث وقع قرب مطار غوادالوبي فيكتوريا، وقام بتوجيه الإسعاف والطوارئ لمتابعة التطورات.

وأشار المسؤول إلى أنه لا توجد حتى الآن أي تقارير مؤكدة حول سقوط مصابين أو قتلى بالحادث. 

فيما أشارت صحيفة "En Cambio Diario" إلى أن الطائرة كان على متنها 100 شخص.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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