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الخارجية الأمريكية تعلن استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران ومناقشة تغيير سلوكها

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الخارجية الأمريكية تعلن استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران ومناقشة تغيير سلوكها
Gettyimages.ru
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
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أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران ومناقشة تغيير سلوكها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: "الرئيس ووزير الخارجية قالا إننا مستعدون للجلوس مع المسؤوليين في إيران.. إذا تغير سلوك النظام الإيراني".

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وأضافت هيذر نويرت "نأمل في أن يحدث ذلك.. من أجل أن يعيش شعبه بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عقد في البيت الأبيض، رد ترامب على سؤال عما إذا كان مستعدا للقاء روحاني، قائلا: "يمكنني لقاء أي واحد.. أنا أؤمن بلقاءات.. لا سيما في حالات يوجد فيه خطر حرب".

وتابع "بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء"، مضيفا أنه سيصر على عدم طرح أي شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.

ورفض مسؤولون إيرانيون بارزون الثلاثاء عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات دون شروط مسبقة باعتباره "مذلة" وعديم القيمة بعد أن عمل ترامب على إعادة فرض عقوبات على طهران عقب انسحابه من اتفاق نووي.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استحالة أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، "لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها".

المصدر: وكالات

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